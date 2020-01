Zingaretti vuol rifondare il Pd: e guarda alle Sardine. Santori frena: «Le nostre piazze né con la destra né con la sinistra» (Di sabato 11 gennaio 2020) «Vinciamo in Emilia Romagna», dove «il Pd sta facendo la campagna elettorale per Bonaccini in splendida solitudine» senza l’appoggio di Iv e M5s, «e poi cambio tutto: sciolgo il Pd e lancio il nuovo partito». Così il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, intervistato da Repubblica, spiega il nuovo progetto che ha in serbo per il suo partito. Il segretario parla di un Pd che apra «alla società civica e ai movimenti che stanno riempiendo le piazze in queste settimane». In primis alle Sardine. Come sa bene Zingaretti, e come ha mostrato un sondaggio di Monitor Italia, realizzato in collaborazione con Agenzia Dire e Istituto Tecnè, se le Sardine si presentassero alle elezioni raggiungerebbero oltre il 10% dei consensi, facendo tremare la terra sotto i piedi ai due maggiori partiti di governo, M5s e Pd. «Non voglio lanciare un’opa sulle Sardine – ... Leggi la notizia su open.online

