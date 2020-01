Zingaretti: “La legge di bilancio ha salvato l’Italia, ora non fermiamoci” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Pd ha avviato a Milano un ciclo di incontri nel Nord dell’Italia: Zingaretti, De Micheli, Gualtieri, Sala a “Nord Face” il 10 e 11 gennaio. Il Pd con le sue massime cariche si incontra a Milano per parlare di sviluppo. Al ‘Nord Face’, il numero uno Zingaretti non nasconde il suo ottimismo. “Credo ci … L'articolo Zingaretti: “La legge di bilancio ha salvato l’Italia, ora non fermiamoci” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

welikeduel : Abbiamo mandato il nostro Matteo Macor a Carpi, per la campagna elettorale di Zingaretti #propagandalive - MediasetTgcom24 : Zingaretti: la Manovra ha salvato l'Italia, ora non dobbiamo fermarci #nicolazingaretti - NicolaPorro : Per Repubblica l’#America è divisa perché un’attivista del #MeToo si è scusata con l’#Iran. La follia della… -