Yakuza: Like a Dragon si mostra in due nuovi spot pubblicitari (Di sabato 11 gennaio 2020) Nella giornata di oggi, Sega ha pubblicato due nuovi trailer per Yakuza: Like a Dragon, il nuovo capitolo della famosa serie action che, questa volta, ha deciso di cambiare genere, diventando un vero e proprio JRPG.I due trailer, visibili in fondo alla notizia, non sono altro che due spot pubblicitari, brevi ma carichi di informazioni sul gioco. Il primo, incentrato chiaramente sul gameplay, ci mostra il sistema di combattimento, ispirato a classici come Final Fantasy, nonché il "Job System", grazie al quale sarà possibile cambiare la classe dei membri del nostro party e fornirgli così abilità e caratteristiche uniche. Il video conferma anche il ritorno dei personaggi storici come Kiryu e Majima, per la gioia di tutti i fan.Il secondo trailer, invece, è molto più improntato sulla storia, che alterna momenti drammatici seri e sequenze "over the top" degne dei migliori film action anni ... Leggi la notizia su eurogamer

