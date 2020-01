Wanda Nara, giacca blu e maxi orecchino al GF Vip: il costo totale del look (Di sabato 11 gennaio 2020) I concorrenti, i primi gossip, gli intrighi, la Casa, l’esordio di Alfonso Signorini alla conduzione dopo 3 edizioni al fianco di Ilary Blasi. Ma al GF Vip 4 gli occhi sono anche puntati su Wanda Nara, opinionista di questa nuova edizione insieme al mitico Pupo. I fan sono abituati alle sue provocazioni social e ai suoi outfit sexy, ai quali non rinuncia al reality di Canale 5. Dopo la conferenza stampa con un tailleur total white, per la prima puntata Wanda ha scelto il nero, per la seconda il blu. Nel dettaglio, mercoledì scorso ha indossato un sensuale abito nero ‘vedo non vedo’ ricoperto di ricami luccicanti. La signora Icardi, lo sappiamo bene, ama i sexy look e soprattutto ama i vestiti succinti e super hot, dunque anche per il GF Vip 4 non si è smentita. Il vestito scelto dall’opinionista per il primo appuntamento era una creazione del brand Ombelico. (Continua dopo la foto) Si ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

