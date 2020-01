Volley, Preolimpico 2020. Francia, che cuore: sarà un fattore in Giappone. Serbia, che delusione (Di sabato 11 gennaio 2020) C’è chi ha fatto meglio della Francia, sia chiaro. L’Italia vuole vincere il derby con i cugini transalpini anche qui, su un terreno minato, quello delle qualificazioni olimpiche rocambolesche. A Berlino i francesi hanno vinto dopo aver perso due partite su tre nel girone preliminare e dopo essere stata sotto 0-2 e 7-10 nella semifinale con la Slovenia ma l‘Italia seppe fare meglio, in Giappone, nel 2008 contro i padroni di casa. Sotto 1-2 nei set e 17-24 nel quarto parziale, gli azzurri seppero rimontare, regalarsi il tie break e vincerlo 15-7, per poi andarsi a prendere l’argento nel torneo cinese alle spalle del Brasile. La Francia, dunque, superato questo ostacolo durissimo, con una squadra rimaneggiata e con problemi fisici non indifferenti anche per chi è stato protagonista in Germania, può guardare con fiducia all’Olimpiade che affronterà con il ... Leggi la notizia su oasport

