Volley femminile, Preolimpico 2020: Polonia-Turchia e Germania-Olanda, quanto equilibrio in semifinale (Di sabato 11 gennaio 2020) Due semifinali, tanto equilibrio e tanta incertezza nel torneo Preolimpico femminile di Apeldoorn. Saranno Polonia-Turchia e Germania-Olanda le due sfide che decideranno oggi le finaliste che si giocheranno il posto per Tokyo 2020. Erano le squadre più attese e alla fine, pur con qualche difficoltà, in particlare per la Turchia, hanno raggiunto il primo obiettivo, superando lo scoglio meno appuntito, il girone preliminare. Adesso si fa sul serio e alla Turchia, tutto sommato, è andata benino perchè la vittoria della Polonia in una gara che contava solo per Wolosz e compagne, ha permesso di evitare in semifinale l’Olanda, squadra favorita alla vigilia e ancora più oggi, dopo la prima parte del torneo. Le turche, alla vigilia, anche in virtù di quanto mostrato nei precedenti tornei, erano sulla carta l’alternativa numero uno alla squadra di casa e magari la grande paura ... Leggi la notizia su oasport

