Volley femminile, Preolimpico 2020: la Turchia supera al tie-break la Polonia e vola in finale. Meryem Boz trascinatrice (Di domenica 12 gennaio 2020) La Turchia si aggiudica il pass per la finale del torneo Preolimpico di Volley femminile dopo una battaglia durata 5 set. Le ragazze di Giovanni Guidetti hanno vinto 3-2 (19-25, 25-18, 23-25, 33-31,15-11) contro la Polonia. Senza ombra di dubbio la migliore in campo è stata Meryem Boz autentica trascinatrice, capace di mettere a referto ben 36 punti. In grande spolvero in casa Turchia anche Baladin che ha messo a segno 16 punti ed Erdem Dundar con 15 punti. Per quanto concerne la Polonia la migliore realizzatrice è stata Stysiak che ha realizzato 25 punti. CRONACA PARTITA Inizio del primo set in grande equilibrio con le ragazze di Giovanni Guidetti che provano ad allungare ma i due ace di Smarzek riportano il punteggio in parità (6-6). Nella parte centrale del primo parziale la Polonia riesce ad allungare in maniera determinante grazie ai muri di Wolosz e Stysiak (20-15). A questo punto ... Leggi la notizia su oasport

