Volley femminile, la Germania firma l’impresa e vola in finale al preolimpico: l’Olanda è fuori da Tokyo 2020! (Di sabato 11 gennaio 2020) Ad Apeldoorn è successo quello che in pochi si aspettavano: la Germania ha sconfitto l’Olanda per 3-0 (27-25; 25-23; 25-22) nella semifinale del preolimpico di Volley femminile. Le tedesche hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo dove domani affronteranno la vincente di Polonia-Turchia nel match che metterà in palio l’ultimo biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 mentre le padrone di casa dovranno guardare i Giochi sul divano. Le orange partivano con tutti i favori del pronostico ma hanno clamorosamente mancato l’obiettivo, crollate in maniera verticale contro un avversario indemoniato e fallendo così la seconda chance dopo che ad agosto avevano perso contro l’Italia a Catania. Si tratta di un vero e proprio fallimento per la formazione di Gianni Caprara mentre le ragazze di coach Felix Koslowski hanno firmato un’impresa strepitosa e ... Leggi la notizia su oasport

