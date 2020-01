Volkswagen T7 - Proseguono i collaudi della nuova generazione (Di sabato 11 gennaio 2020) Ccontinuano i collaudi della nuova generazione della Volkswagen T7: questa volta la multispazio è stata avvistata sulle strade delle Alpi a più di 2.000 metri di altitudine. Il debutto, pur in assenza di conferme ufficiali, è previsto per il 2021.Nuove proporzioni. A oltre cinque anni dalla presentazione dellattuale T6, la nuova generazione del van dovrebbe basarsi sulla piattaforma modulare Mqb sviluppata dal gruppo Volkswagen. I principali cambiamenti si possono osservare sul piano delle proporzioni, con il parabrezza allungato e una cabina di guida più arretrata, una modifica che, come abbiamo già riportato, avrà necessariamente delle ripercussioni sul volume della zona di carico (la cubatura del vano posteriore potrebbe aver perso circa un metro cubo rispetto agli attuali 5,8). Il cofano rialzato, pronunciato e appiattito, ospiterà un motore diesel ibrido plug-in, ma non solo: la T7 ... Leggi la notizia su quattroruote

