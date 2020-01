Vittorio Brumotti, mai vista la sua fidanzata? Bellissima e con un cognome importante (Di sabato 11 gennaio 2020) L’inviato di ‘Striscia la Notizia’ Vittorio Brumotti sta vivendo una felice relazione sentimentale con Annachiara Zoppas. L’ex storia con Giorgia Palmas ormai è un lontanissimo ricordo, con quest’ultima che a fine marzo convolerà a nozze con Filippo Magnini. Cupido ha comunque colpito anche lui, che è completamente innamorato della sua dolce metà. Nelle ultime ore ha confessato a ‘Nuovo Tv’ che Annachiara è una persona davvero speciale. Ed ha anche punzecchiato le precedenti sue partner: “A differenza di alcune mie ex è molto comprensiva e non mi farebbe mai cambiare vita. Di Annachiara mi ha colpito la sua riservatezza, non ci siamo mai esposti al mondo del gossip e vogliamo restarne lontani. Lei non è una persona che ama stare al centro dell’attenzione: questo ci permette di condurre una vita normale e tranquilla”, ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

VincenzaChiefa : RT @UltimoUMC: #14gennaio TAR Lazio decide su #scorta #capitanoUltimo che #15gennaio ricorda arresto #Riina. Già, Ultimo se l' è cercata e… - GiovanniGuida11 : RT @UltimoUMC: #14gennaio TAR Lazio decide su #scorta #capitanoUltimo che #15gennaio ricorda arresto #Riina. Già, Ultimo se l' è cercata e… - MMassere : RT @UltimoUMC: #14gennaio TAR Lazio decide su #scorta #capitanoUltimo che #15gennaio ricorda arresto #Riina. Già, Ultimo se l' è cercata e… -