VIDEO Zlatan Ibrahimovic gol, lo svedese torna a segnare in Italia: girata decisiva in Cagliari-Milan 0-2 (Di sabato 11 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovi è tornato a segnare in Italia: a 2806 giorni di distanza dall’ultimo sigillo in Serie A, lo svedese ha timbrato il gol dello 0-2 in Cagliari-Milan, match valido per la diciannovesima giornata di campionato. L’attaccante ha siglato il raddoppio dei rossoneri che hanno così ipotecato il successo in trasferta: cross di Theo Hernandez gran girata del fuoriclasse scandinavo che è così tornato a esultare. Di seguito il VIDEO del gol di Zlatan Ibrahimovic in Cagliari-Milan 0-2. VIDEO GOL Zlatan Ibrahimovic (CAGLIARI-MILAN 0-2): ¿VUELVO A SER TITULAR? PUES TOMA GOLAZO<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f609.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

