VIDEO Luca De Aliprandini cade sul più bello, era lanciato verso la vittoria nel gigante di Adelboden (Di sabato 11 gennaio 2020) Luca De Aliprandini è caduto proprio sul più bello e ha detto addio al sogno di vincere il gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurro, primo al termine della prima manche, stava volando anche nella seconda e dopo due intermedi si trovano al comando con tre decimi di vantaggio. Il nostro portacolori stava dando il tutto per tutto ma purtroppo ha commesso un errore letale ed è uscito dal tracciato dicendo addio ai sogni di gloria. Di seguito il VIDEO della seconda manche di Luca De Aliprandini nel gigante di Adelboden. VIDEO Luca DE Aliprandini, CADUTA SECONDA MANCHE: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ... Leggi la notizia su oasport

