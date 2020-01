VIDEO Cagliari-Milan 0-2 Highlights, gol e sintesi: Ibrahimovic torna al gol, Leao apre le marcature (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Milan ha sconfitto il Cagliari per 2-0 nel match valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2020 di calcio. I rossoneri si sono imposti in trasferta grazie a due reti siglate nella ripresa e si sono portati momentaneamente in ottava posizione, a quattro punti di distacco proprio dai sardi che sono sesti. A fare notizia è il ritorno al gol di Zlatan Ibrahimovic che, dopo 2806 giorni di digiuno, segna il gol del 2-0 alla seconda partita della sua seconda vita col Milan: cross di Theo Hernandez e girata precisa dello svedese a 64′. A sbloccare il risultato di aveva pensato Rafael Leao al 46′ con un bel tocco su lancio di Casillejo, il pallone ha toccato Pisacane ed è finito in rete. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Cagliari-Milan 0-2. VIDEO Highlights Cagliari-Milan 0-2: GOL Leao (0-1): ¡QUE LINDO GOL!<img ... Leggi la notizia su oasport

