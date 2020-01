Verona – Genoa | Dove vedere il posticipo delle 18 di domenica 12 gennaio in diretta e streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) La diciannovesima giornata del campionato di Serie A continua con il posticipo tra Verona e Genoa. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata il Verona ha vinto 2 – 0 contro la Spal in casa di quest’ultima. Vince anche il Genoa in casa contro il Sassuolo con il risultato finale di 2 – 1 per i padroni di casa. Il Verona si trova in 11esima posizione a 22 punti e nelle ultime 5 partite è riuscita a collezionare 7 punti. La vittoria nella scorsa giornata non ha aiutato più di tanto il Genoa a risollevarsi dalla pessima situazione in cui si trova: penultima posizione a soli 14 punti. Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Verona – Genoa Il posticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra Verona e Genoa è un’esclusiva Sky Sport. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

