Verissimo, Katia Ricciarelli confessione choc: “Ho pensato al suicidio” (Di sabato 11 gennaio 2020) Verissimo, Katia Ricciarelli fa una confessione scioccante: “Ho pensato al suicidio” Oggi, 11 gennaio, Verissimo è ritornato in onda e tra i tanti ospiti di questa puntata c’è stata anche Katia Ricciarelli che a Silvia Toffanin ha rilasciato una confessione spiazzante sulla sua vita privata. La cantante lirica ha parlato del bellissimo rapporto che aveva con la madre che le era stata vicina in un momento molto difficile della sua vita. Katia Ricciarelli quindi, a questo punto ha confessato di aver tentato il suicidio, quando aveva 18 anni infatti conobbe un monaco benedettino di 33 anni che voleva convincerla a farsi suora, su di lui ha raccontato: “Mi resi conto che si era innamorato e non potendo possedermi fisicamente, pretendeva che nessun altro mi avesse” La cantante quindi ha confessato: “Mi sentii tradita. Lui reagì facendomi passare per ... Leggi la notizia su lanostratv

