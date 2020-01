Vanessa Cinelli Instagram, decolleté straripante simbolo di bellezza prorompente: «Da prendere correndo» (Di sabato 11 gennaio 2020) Immagini simbolo di abbondanza sull’account Instagram di Vanessa Cinelli: l’ex single di Temptation Island ammalia il social con la procacità delle forme. Sfoggia saggiamente ogni curva enfatizzata dalle mise succinte e provocanti, la trentunenne romana ex conoscenza di Canale 5. Entrata nell’occhio del gossip la scorsa estate grazie al programma ‘sfasciacoppie’ firmato Fascino, Vanessa si è subito fatta notare al grande pubblico per la vicinanza a Vittorio Collina, allora fidanzato e innamoratissimo – a proprio dire – di Katia Fanelli. Non passò molto, però, prima che l’avvenenza della Cinelli facesse capitolare Vittorio, senza via di ritorno. Vanessa Cinelli Instagram, forme toniche e tondeggianti tra i post social Il coinvolgimento di Collina fu tale da decidere di rompere ogni legame con la bionda “fotonica” per concentrare tutte le sue attenzioni sulle forme della vulcanica ... Leggi la notizia su urbanpost

