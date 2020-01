Usa, il Texas dice basta all’accoglienza dei migranti (Di sabato 11 gennaio 2020) E’ il primo stato ad ufficializzare il rifiuto ad accogliere nuovi immigrati. Può farlo, in base ad una ordinanza del presidente Donald Trump. Niente più immigrati per il Texas. Lo ha annunciato il governatore Greg Abbott: i finanziamenti a disposizione dovranno essere investiti per chi già si trova sul territorio dello stato, compresi gli indigenti: … L'articolo Usa, il Texas dice basta all’accoglienza dei migranti proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

MediasetTgcom24 : Migranti, Texas diventa il primo Stato Usa a rifiutare rifugiati #texas - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Texas diventa il primo Stato Usa a rifiutare rifugiati #texas - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Texas diventa il primo Stato Usa a rifiutare rifugiati #texas -