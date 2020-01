Usa: Benjamin, il secondo bambino nato da un utero trapiantato (Di sabato 11 gennaio 2020) Jennifer Gobrecht sapeva fin da quando era una ragazzina che avrebbe voluto essere madre, ma sapeva anche di non poterlo essere perché nata senza l’utero, non aveva mai avuto il ciclo mestruale. Per lei una gravidanza sarebbe stata impossibile. Invece suo figlio, Benjamin Thomas Gobrecht, è nato in novembre, il secondo nato negli Usa da un utero trapiantato da donatrice morta. La 33enne ha partorito con taglio cesareo come parte del progetto sull’infertilità del Penn Medicine di Philadelphia che ha inserito fra le opzioni il trapianto di utero. Per lei e per il marito la nascita del figlio è un miracolo. «Spero che la sua nascita», ha detto Jennifer, «possa essere di ispirazione per altre coppie». «Quando io e Drew abbiamo cominciato a uscire insieme sapevamo chiaramente che le nostre strade per farci una famiglia sarebbero state l’adozione o la maternità surrogata» ha spiegato a ... Leggi la notizia su vanityfair

