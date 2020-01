Uncharted: Ruben Fleischer alla regia del film? (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo l'addio di Travis Knight, alla regia di Uncharted potrebbe arrivare Ruben Fleischer, reduce del successo di Venom. Uncharted potrebbe aver trovato il suo regista dopo l'uscita di Travis Knight: Ruben Fleischer sembra sia infatti impegnato nelle trattative com la produzione dell'adattamento del videogioco destinato al grande schermo. Sony Pictures avrebbe individuato nel filmmaker che ha fatto ottenere a Venom dei buoni incassi ai box office la persona giusta per occuparsi del progetto. Ruben Fleischer non avrebbe ancora raggiunto l'accordo definitivo con lo studio, ma sarebbe considerato la scelta migliore per sostituire Travis Knight alla guida di Uncharted, dopo il suo addio causato dalle nuove tempistiche previste per la realizzazione del film legate ai numerosi impegni del protagonista ... Leggi la notizia su movieplayer

