Un’altra magnifica proposta di Borgonzoni per l’Emilia-Romagna (che c’è già) (Di sabato 11 gennaio 2020) Noi non sappiamo come finiranno le elezioni in Emilia-Romagna, ma una cosa la sappiamo: Lucia Borgonzoni fa proposte bellissime che però ci sono già. Oggi la candidata della Lega alla presidenza della Regione ha detto che “bisogna ragionare su un fondo, più generico e non solo per le donne, magari parziale, per aiutare tutte le persone che subiscono violenze”. Borgonzoni, ha aggiunto anche che “dobbiamo fare i conti con la popolazione sempre più straniera”, sottolineando il tema delle “culture diverse” e di un approccio differenziato da parte degli operatori. Un’altra magnifica proposta di Borgonzoni per l’Emilia-Romagna (che c’è già) Il fondo, però, come ha fatto notare il governatore uscente Stefano Bonaccini, esiste già. La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, costituita il 12 ottobre 2004, fornisce ... Leggi la notizia su nextquotidiano

