Una vita anticipazioni 12 gennaio 2020: Celia e Felipe hanno contagiato anche Telmo? (Di sabato 11 gennaio 2020) Nella puntata di Una vita, in onda domenica 12 gennaio 2020 su Canale 5, qualcuno comincia a sospettare che anche Padre Telmo sia stato contagiato da Celia e Felipe: anticipazioni. Una vita torna con la puntata di domenica 12 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni parlano del sospetto che anche Telmo si sia ammalato dello stesso morbo che ha colpito Celia e Felipe. Padre Telmo, come visto nelle puntate precedenti, per aiutare gli Alvarez-Hermoso, si è intrufolato in casa loro e ha cercato di somministrare una cura sperimentale. Dopo diversi giorni, Susana decide di organizzare una veglia di preghiera per loro tre: nessuno ha più avuto notizie e in paese molti disperano di vederli ancora vivi. Tanto più che Telmo si accorge che il siero non ha alcun ... Leggi la notizia su movieplayer

