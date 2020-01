Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio: Serena parte con Irene (Di sabato 11 gennaio 2020) Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 13 al 17 gennaio, la coppia formata da Filippo e Serena sembrerà giunta al capolinea. Dopo la scoperta del tradimento, la madre di Irene non ha alcuna intenzione di perdonare il marito. Per tentare di schiarirsi le idee, Serena prenderà la decisione di partire con la bimba. Intanto, Marina dovrà fare i conti con dei problemi piuttosto importanti ai Cantieri. Inoltre, Otello e Renato continueranno a punzecchiarsi, senza arrivare ad una riappacificazione. Un posto al sole anticipazioni: Filippo vuole riconquistare Serena Nelle puntate settimanali di Upas, Filippo farà di tutto per recuperare il suo matrimonio con Serena che, nel frattempo, organizzerà un breve viaggio con Irene, con l’intento di distrarsi e non pensare a quanto successo. Le difficoltà di Bianca a scuola non cesseranno, nonostante Franco abbia parlato con la ... Leggi la notizia su kontrokultura

