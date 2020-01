Un anno dopo il parto di tre gemelli, mostra il suo corpo cambiato. La foto di Maria fa il giro del web, like e complimenti (Di sabato 11 gennaio 2020) Questa è la storia della blogger Maria Nordø Jørstad è divenuta virale nel mondo del web da quando ha pubblicato le foto del suo pancione quando era in attesa dei suoi tre gemellini. dopo aver partorito la donna ha continuato a pubblicare foto in cui documentava la sua nova vita familiare insieme ai suoi tre piccoli bellissimi gemellini dagli occhi azzurri. La nascita di Filip, Iben e Agnes ha attirato parecchio l’attenzione di molti utenti di Instagram che incuriositi hanno iniziato a seguire Maria alle prese con il suo terzetto di Copenaghen. dopo alcuni mesi dalla loro nascita la blogger ha deciso di pubblicare alcune foto del suo corpo dopo il parto, mostrando senza vergogna di come il suo corpo sia cambiato. (Continua…) Maria è una donna originaria della Norvegia, risiede in Danimarca, è mamma di quattro bambini, ha usato il suo account instagram per raccontarsi e ... Leggi la notizia su howtodofor

CarloCalenda : Scemottino, alla Ferrari ho iniziato in stage per un anno, poi sono stato assunto come impiegato e cinque anni dopo… - fattoquotidiano : Foggia, quarta bomba dall’inizio dell’anno. Distrutto un negozio a Orta Nova dopo la grande manifestazione antimafi… - fattoquotidiano : Foggia, corteo di Libera dopo gli attentati di inizio anno: “Siamo 20mila”. Don Ciotti: “Disinnescare la miccia del… -