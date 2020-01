Ultras del Napoli in massa in trasferta: l’entrata della Curva A all’Olimpico (VIDEO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoUn’invasione azzurra nello stadio della Lazio, dove i Mastiffs sono entrati nel settore ospite dell’Olimpico. Duemila tifosi della Curva A, ma forse anche di più, presenti oggi a Roma sugli spalti. Mentre continua il calo di presenze al San Paolo in trasferta la squadra azzurra si conferma la seconda più seguita d’Italia. Al di la del momento negativo che sta attraversando il Napoli, i tifosi non si stancano di vedere la propria squadra del cuore, specie in trasferta. L'articolo Ultras del Napoli in massa in trasferta: l’entrata della Curva A all’Olimpico (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

