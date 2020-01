Udinese Sassuolo: le chiavi tattiche del match (Di sabato 11 gennaio 2020) Il match tra l’Udinese di Gotti e il Sassuolo di De Zerbi presenta modelli tattici quasi opposto. Scopriamo perché Il Sassuolo di De Zerbi è reduce da un’amara sconfitta a Genova, nonostante il dominio per larghe fasi del match. E’ un trend che purtroppo si ripete: il gioco di posizione dei neroverdi fa bene contro le squadre difensive e attendiste, ma una fragilità nelle transizioni negative ha portato a brutti passi falsi. L’Udinese di Gotti è una formazione dai forti connotati difensivi, un 532 basso e prudente che copre gli spazi. Insomma, sarà una sfida tra due modelli tattici molto diversi, col giro palla del Sassuolo che avrà il compito di trovare spazi tra le linee avversarie. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

forumJuventus : ?? vs Sassuolo ?? vs Lazio ???? vs Udinese ?? vs Samdoria ????????? vs Cagliari Simply the GOAT ?? - BOSSIMILANIST : È possibilissimo. Puoi perdere contro le big, basta recuperare i punti persi vs Udinese, Lecce, Sassuolo, 2 pareggi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: la partita contro il Sassuolo non si vince con la tattica -