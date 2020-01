Tutte le giravolte di Salvini. Il leader della Lega vive di contraddizioni. Da prima il Nord a viva il Sud. Da federalista a sovranista (Di sabato 11 gennaio 2020) Quando ormai sembrava che l’operazione salva-poltrone fosse destinata a fallire è arrivato il soccorso del Carroccio: grazie al sostegno leghista viene superata la soglia minima per presentare il quesito contro la riforma costituzionale. Ma del resto non è certo la prima volta che Matteo Salvini cambia idea in corsa. Se nel caso dell’autorizzazione a procedere per la Gregoretti si dice pronto ad andare “a testa alta nei tribunali” per l’analogo caso della Diciotti la sua propensione a farsi processare non fu così salda, o meglio cambiò con un triplo salto carpiato: dall’atto spavaldo di aprire in diretta Facebook l’avviso di garanzia, gongolando all’idea di essere stato indagato per sequestro di persona dalla procura di Agrigento e parlando di “inchiesta boomerang” , arrivò a scrivere una lettera al Corriere della Sera per chiedere al Senato di negare l’autorizzazione a procedere nei ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

