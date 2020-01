Turchia, terremoto a Istanbul: scossa di magnitudo 4.7 avvertita da 15 milioni di persone (Di sabato 11 gennaio 2020) La scossa, di magnitudo 4.7 è stata registrata nel mar di Marmara, poco distante da Istanbul, secondo quanto riferisce l'osservatorio sismologico di Kandilli: l'epicentro sarebbe stato localizzato al largo della costa di Silivri, a 16,1 chilometri di profondità. Paura per i 15 milioni di abitanti, ma fortunatamente secondo la protezione civile turca non risulterebbero al momento danni a persone o cose. Leggi la notizia su fanpage

