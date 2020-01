Trump: “Vi spiego perchè abbiamo ucciso il generale Soleimani” (Di sabato 11 gennaio 2020) Trump: “Il generale iraniano Qassem Soleimani aveva nel mirino quattro ambasciate americane’. Il suo perchè di una morte che ha scatenato una guerra di nervi e non solo. C’è sempre un perchè dietro un omicidio americano. E non importa se i morti non possono replicare e se i ‘nemici’ cercheranno di negare. L’uccisione del generale … L'articolo Trump: “Vi spiego perchè abbiamo ucciso il generale Soleimani” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

GuScuotilancia : Tutti i geni che ieri sostenevano che non fosse stato l' #Iran ad abbattere il volo Ucraino oggi cambiano solfa e d… - 73deva73 : Anche la MOAB che all’inizio del suo mandato, #trump vi lancio contro è divina. #sapevatelo idioti.Solo che i democ… - malumichi : RT @LupodiBrughiera: Vi ricordate quando #Trump diceva che #Assad era (testuali parole) 'un animale che gasava il suo stesso popolo'? Perfe… -