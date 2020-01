Tris al Bari: il nuovo anno giallorosso comincia col piede giusto (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma – Prima gioia del nuovo anno per la Roma femminile che supera con agilità la Pink Bari in trasferta. Le giallorosse si aggiudicano il match per 3-0 grazie ai gol nel primo tempo di Agnese Bonfantini e il raddoppio di Manuela Giugliano, nella ripresa è Lindsey Thomas a chiudere definitivamente i giochi. In classifica la squadra di Betty Bavagnoli sale così a quota 24 e mantiene il punto di ritardo sulla Fiorentina. Il primo gol del 2020 è a tinte giallorosse e porta il nome di Agnese Bonfantini Primo tempo in totale controllo per le ospiti. Il primo gol del 2020 arriva dopo appena 5 giri di orologio, quando Agnese Bonfantini ha fortuna nel vedere il suo assist al centro dell’area di rigore finire direttamente alle spalle dell’estremo difensore pugliese. Per Bonfantini si tratta del 3° centro personale in questo campionato. Per Giugliano rientro in campo bagnato ... Leggi la notizia su romadailynews

S Tris cione a Bari contro De Laurentiis? Fake clamoroso! : DE LAURENTIIS A Bari – Nelle ultime ore sta girando una foto sui maggiori social... L'articolo Striscione a Bari contro De Laurentiis? Fake clamoroso! proviene da ForzAzzurri.net.

Bari - guerra fra i clan S Tris ciuglio e Mercante : otto condanne per l'omicidio di Luigi e Antonio Luisi : Padre e figlio furono uccisi in due momenti diversi. Antonio , estraneo alla criminalità organizzata, fu colpito dai killer nel tentativo di proteggere il genitore poi ucciso in un successivo agguato

Bari - estorsioni e traffico di droga : condannati 36 affiliati ai clan Mercante e STrisciuglio : La sentenza del processo con rito abbreviato. Le condanne più pesanti ad Alessandro De Bernardis e Domenico De Caro. Tra i sette imputati con rito ordinario anche il boss Giuseppe Mercante

Una_Gioia_Mai : RT @redazioneDNP: ? La prima vittoria del decennio e del 2020 è della @ASRomaFemminile - redazioneDNP : ? La prima vittoria del decennio e del 2020 è della @ASRomaFemminile - ilnapolionline : SERIE A FEMMINILE - Tris a Bari per l'A.s. Roma, giallorosse al momento al secondo posto - -