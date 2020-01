Tra 1 o 2 mesi l’operatore unico Wind Tre ed un secondo virtuale low-cost (Di sabato 11 gennaio 2020) Si fa sempre più vicino il momento di assistere alla nascita dell'operatore unico Wind Tre anche lato consumer: come riportato da 'mondomobileweb.it', la situazione potrebbe diventare tale nel giro di un mese, al massimo due. Questa non è l'unica novità relativa a Wind Tre, che dovrebbe anche provvedere al lancio di un gestore virtuale secondario (in pieno stile TIM e Vodafone per quanto fatto con Kena Mobile e ho. Mobile). L'obiettivo è quello di tenere testa alla concorrenza, proponendo tariffe vantaggiose, che scendano al di là del valore di mercato che invece avranno le offerte principali dell'operatore unico. Non è ancora possibile risalire al nome esatto che verrà utilizzato per definire Wind Tre lato consumer, anche se una prima ipotesi potrebbe riallacciarsi al dominio da poco registrato da VIP-CKH Luxembourg S.à.r.l., vale a dire 'wtre.it'. Non date per assodata la ... Leggi la notizia su optimaitalia

