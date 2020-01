Torino. Seminario Libri per Tutti in Biblioteca Civica Centrale (Di sabato 11 gennaio 2020) La Fondazione Paideia, insieme alle Biblioteche e ai servizi di Neuropsichiatria Infantile della rete piemontese ‘Libri per Tutti’, ha promosso Leggi la notizia su laprimapagina

FNOMCeO : ECM sempre più obbligatori, ma prorogati al 31 dicembre 2020. Il seminario all'Ordine di Torino | FNOMCeO - viaggiatoreweb : Seminario Gratuito - Come Vincere nel Web (To -