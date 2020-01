Torino, hashish nel cestino della bicicletta: in manette pusher marocchino (Di sabato 11 gennaio 2020) Federica Grippo La Polizia di Torino ha arrestato un pusher 38enne di origine marocchina che nascondeva 4 panetti di hashish nel cestino di una bicicletta oltre a 250 euro in contanti Ancora un arresto per droga a Torino, dove gli agenti del commissariato Centro hanno arrestato uno spacciatore di 38 anni di origine marocchina. Il 38enne è stato colto in flagrante a spacciare droga nella giornata di mercoledi, intorno alle 17 del pomeriggio. I poliziotti hanno osservato tutta la scena della compravendita illecita, avvenuta in Corso Regina Margherita, all'angolo di via delle Orfane. Intorno alle 17 gli agenti, che si trovavano appostati in quella zona, hanno visto prima la consegna dei soldi da parte di alcuni acquirenti, poi il passaggio della droga da parte del pusher. Uno dei clienti cede alcune mazzette di denaro arrotolate al 38enne marocchino, che una volta messe le mani ... Leggi la notizia su ilgiornale

