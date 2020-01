Torino-Bologna, Serie A: formazioni e pronostici (Di sabato 11 gennaio 2020) Torino-Bologna è una partita dell’ultima giornata del girone di andata di Serie A, si gioca domenica alle 15: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Torino – Bologna domenica ore 15:00 Il 2020 del Torino è iniziato molto bene, in controtendenza rispetto ai risultati deludenti del finale del 2019. Domenica scorsa la squadra allenata da Mazzarri è riuscita a vincere sul campo della Roma, e poi si è qualificata per gli ottavi di finale di Coppa Italia eliminando il Genoa. Una vittoria però più sofferta del previsto, arrivata soltanto ai calci di rigore e schierando gran parte dei calciatori solitamente titolari. Un dispendio energetico che potrebbe influire negativamente su questa partita non semplice contro il Bologna, squadra molto organizzata a livello tattico che quando è in giornata è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Una squadra ... Leggi la notizia su ilveggente

