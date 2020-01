Tor Sapienza, invasione dei tifosi corallini: come raggiungere lo stadio (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTorre del Greco (Na) – Continua la grande cavalcata della Turris nel girone G di Serie D, è il tifo si fa sempre più caldo. Per la gara di domani, delle ore 14 e 30, la capolista è attesa dalla trasferta romana di Tor Sapienza. Sarà così un vero e proprio esodo dei tifosi vesuviani verso la capitale, al sostegno dell’unica squadra ancora imbattuta in serie D. Disposto dalla società di casa uno speciale piano per raggiungere il settore ospiti dello stadio Castelli. “La Pro Calcio Tor Sapienza, vista la probabile alta affluenza di tifosi ospiti – si legge dai canali ufficiali dell’asd Turris- per l’incontro della 19^ giornata di Serie D Tor Sapienza – Turris, informa i supporter corallini del percorso da seguire per parcheggiare ed accedere allo stadio. Si consiglia ai tifosi della ASD Turris Calcio di parcheggiare i propri veicoli lungo Viale ... Leggi la notizia su anteprima24

romamobilita : Lavori di sistemazione un tombino in via Tor Cervara angolo via Salviati, la linea 437 al momento prosegue dritto p… - MussatiGiuliano : @kazenobara @FGoria @GiampaoloGalli @Unicatt Io mi stupisco del suo stupore. Avendo una laurea (magistrale!) in Eco… - MariellaRomano : #Turris in difesa del primato aspetta la tribuna -