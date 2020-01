TOI-700d: La sorella gemella della Terra. I dettagli della scoperta (Di sabato 11 gennaio 2020) TOI-700d: La sorella gemella della Terra. I dettagli della scoperta L’astronomia continua a fare passi da gigante avvicinandoci sempre di più alla consapevolezza che forse nell’universo ci sono altri pianeti con condizioni di abitabilità simili al nostro. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Continuiamo a fare passi in avanti Per anni questo sogno è stato perseguito dal telescopio Kepler, che ci ha fornito sempre più prove dell’esistenza di esopianeti nel cosmo con condizioni simili alla Terra: Kepler-22b, Kepler-452b, Kepler-62f, Trappist-1d, KOI-7711.01, Kepler-186f, Gliese-667cc, Kepler-438b, KOI-7923.01 e la lista continua, sono tutti pianeti che hanno le carte in regola per poter ospitare la vita così come noi la conosciamo. Oggi, grazie a un team di ricerca americano guidato dagli scienziati della NASA e dell’Università di Chicago, possiamo aggiungere un nuovo ... Leggi la notizia su termometropolitico

ilfoglio_it : Il satellite Tess della Nasa ha scoperto un nuovo esopianeta (il 4105° dal 1990). Una “nuova Terra” con una sola fa… - GloboChannel1 : TOI 700: scoperto dalla Nasa nuovo pianeta simile alla terra: - MastriaDaniele : All'origine Fu #terronpower poi Paolo Galati -