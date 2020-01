TOI-677b: la scoperta di un nuovo pianeta gioviano caldo (Di sabato 11 gennaio 2020) TOI-677b: la scoperta di un nuovo pianeta gioviano caldo TOI-677b è stato identificato per la prima volta dal Transiting Exoplanet Survey Satellite della NASA (TESS) ed osservato tra l’1 Marzo e il 22 Aprile 2019. Di recente, un gruppo di astronomi dell’Universidad Adolfo Ibànez di Viña del Mar in Cile, ha utilizzato diversi telescopi terrestri mediante delle osservazioni spettroscopice di follow-up confermando che l’oggetto osservato era certamente un pianeta, presentando la scoperta in un documento pubblicato su arXiv.org. Betelgeuse: calo della luminosità, segni di un’ imminente Supernova? La scoperta di TOI-677b Un pianeta gioviano caldo, chiamato così in onore della stella attorno a cui ruota, TOI-677 è poco più grande del nostro sole e classificata in astronomia come stella di tipo F per la sua luce visibile bianco-giallastra. Un pianeta gioviano caldo è un corpo ... Leggi la notizia su termometropolitico

