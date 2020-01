The White Door è disponibile ed è il nuovo capitolo dell'enigmatico universo di Rusty Lake (Di sabato 11 gennaio 2020) I fan di Rusty Lake saranno lieti di sapere che, a partire da oggi, è finalmente disponibile il nuovo capitolo della loro popolare serie puzzle, intitolato The White Door e acquistabile su dispositivi mobile e su PC.Per chi non lo sapesse, Rusty Lake sono degli sviluppatori che hanno realizzato una raccolta di 14 giochi, anch'essa intitolata Rusty Lake: nove di essi, racchiusi sotto il titolo Cube Escape, sono free-to-play e giocabili su smartphone o browser PC, mentre i restanti 5 sono a pagamento, ma decisamente più consistenti.I vari capitoli sono tutti appartenenti al genere puzzle punta e clicca, con qualche episodio più focalizzato sulle "escape room". La particolarità è che tutti i singoli giochi sono interconnessi fra di loro e fanno parte di una trama ben più amplia, fatta di misteri e omicidi.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

The White Door è la nuova avventura punta e clicca dei creatori di Cube Escape e Rusty Lake : The White Door è un' avventura grafica punta e clicca sviluppata dai creatori delle serie Cube Escape e Rusty Lake in cui vivrete il dramma di Robert Hill, il quale si sveglia in un Istituto di Salute Mentale con una grave amnesia. L'articolo The White Door è la nuova avventura punta e clicca dei creatori di Cube Escape e Rusty Lake proviene da TuttoAndroid.

Come sarà White Lines di Netflix - la serie spagnola di Alex Pina prodotta dagli inglesi di The Crown : Nasce Come un esperimento interessante White Lines di Netflix , una serie spagnola scritta dagli ideatori de La Casa di Carta e prodotta dal team di The Crown . La serialità spagnola in grande fermento e ascesa sul mercato internazionale che incontra la storica esperienza inglese nella produzione televisiva: White Lines di Netflix è la storia di una donna inglese che abbandona la sua vita tranquilla a Manchester per volare a Ibiza, alla ...

The White House Plumbers - Justin Theroux e Woody Harrelson nella serie sul Watergate - : Niccolò Sandroni The White House Plumbers, nuova serie tv HBO, con Justin Theroux e Woody Harrelson, racconterà lo scandalo del Watergate e la caduta di Nixon Justin Theroux e Woody Harrelson saranno le star di punta di The White House Plumbers, nuova miniserie tv targata HBO che si occuperà di uno dei capitoli più discussi della storia statunitense: lo scandalo del Watergate. The White House Plumbers, la trama The White House ...

juventusfc : The White Tiger ?? Vi presentiamo la nostra linea @adidasfootball Chinese New Year – ideata da e per la nostra com… - eniiolucherini : RT @LuciaTassan: La cucina era, come in tutte le case ancora patriarcali, l'ambiente più abitato, più tiepido di vita e d'intimità. Grazia… - Sleevpless : RT @hugxhar: voglio il secondo capitolo di the white oleander -