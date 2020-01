The Gift 2: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce (Di sabato 11 gennaio 2020) The Gift 2: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce Il 27 dicembre 2019 ha debuttato sul catalogo di Netflix una serie tv made in Turchia che amalgama il genere thriller con quello esoterico e soprannaturale: stiamo parlando di The Gift. Lo show prende ispirazione dall’omonimo romanzo scritto da Sengul Boybas. La prima stagione conta 8 episodi, la cui regia è a cura di Ozan Aciktan. A poche settimane dal debutto, sono già in molti a chiedersi se lo show avrà una seconda stagione, dal momento che l’episodio finale lascia molte questioni sospese. I fan dell’esoterico saranno sicuramente entusiasti della possibilità di continuare a scoprire le avventure di Atiye, nella speranza che The Gift possa decollare e sublimare gli eventi accaduti in una prima stagione leggermente monocorde. La narrazione dovrà sicuramente fare un level up per garantire il ... Leggi la notizia su termometropolitico

