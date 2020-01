Terremoto oggi in Italia 11 gennaio 2020: leggera scossa ad Amatrice | Scosse in tempo reale (Di sabato 11 gennaio 2020) Terremoto oggi 11 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, sabato 11 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. TUTTE LE Scosse Ore 00,03 – leggera scossa ad Amatrice Un Terremoto di magnitudo 1.4 è avvenuto nella zona: 6 chilometri a sud-ovest di Amatrice (provincia di Rieti) alle ore 00:03:41 di oggi, 11 gennaio 2020, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.58, 13.25 ad una profondità di 11 chilometri. Le Scosse di ieri, 10 gennaio Tra le Scosse di Terremoto ... Leggi la notizia su tpi

