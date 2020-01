Terremoto: lunedì 13 gennaio prima giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica ad Amatrice (Di sabato 11 gennaio 2020) lunedì 13 gennaio, a partire dalle 9.30, presso l’Istituto omnicomprensivo Sergio Marchionne nella frazione San Cipriano ad Amatrice si svolgerà la prima giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica. Il Lazio è l’unica regione italiana ad aver istituito per legge una giornata dedicata a questo tema. La data del 13 gennaio è stata scelta in memoria del Terremoto del 13 gennaio del 1915 che devastò la regione della Marsica, in Abruzzo, e le aree limitrofe del Lazio, come la valle del Liri e il Cicolano, causando oltre 500 vittime. La giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica, istituita con la legge regionale 12/2018, è stata organizzata dalla Regione Lazio e Lazio Innova e prevede la partecipazione di centinaia di studenti, rappresentanti istituzionali, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, cittadini e comitati. A illustrare gli aspetti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

