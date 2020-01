Terremoto, il sindaco di Force: “Serve la nomina del nuovo commissario” (Di sabato 11 gennaio 2020) “Se è la politica che deve risolvere i problemi, è necessario che il nuovo governo nomini subito un nuovo commissario che venga dal mondo politico, in grado di capire le vere esigenze di cittadini ed imprese per poi dare una svolta necessaria”. Così Augusto Curti, sindaco di Force, interviene sulle problematiche relative al sisma e al suo commissario che, secondo alcune voci, potrebbe concludere il mandato. “Da sempre – aggiunge Curti – sosteniamo che c’è bisogno di un maggior protagonismo dei territori. Forse qualche esponente pentastellato non si è reso conto che il governo Lega/M5S ha scelto, vantandosene, di esautorare le regioni e quindi i comuni dalle scelte strategiche sul Terremoto a favore dei cittadini”. “Pugnalare alle spalle il commissario dopo averlo nominato è paradossale – aggiunge il sindaco di Force – ma ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

