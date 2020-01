Terra Fuochi, commissariamento scaduto: stop bonifiche. Regione Campania dà la colpa al Governo. Costa: ‘Sono loro a non aver preparato la successione’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Da circa un mese non c’è più nessuno che si occupi di bonifiche nella Terra dei Fuochi. Il 16 dicembre 2019 è scaduto l’incarico di Mario De Biase, commissario dall’agosto del 2010 e nessuno ha preso il suo posto. La questione è esplosa, insieme alle accuse della Regione Campania al ministro dell’Ambiente Costa, colui che di fatto ha scoperto e denunciato per primo la situazione della Terra dei Fuochi e che a ilfattoquotidiano.it ora definisce “infondate” le critiche dell’ente governato da Vincenzo De Luca. Tutto è iniziato dalle dichiarazioni del vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola che ha accusato il governo, sostenendo che la Campania ha chiesto dal novembre 2019 “un’apposita norma che garantisse il prosieguo delle attività della struttura almeno fino al 31 dicembre 2020”. Una richiesta, dice, “rimasta senza esito per ben tre volte: Decreto Clima, legge ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

