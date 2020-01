Tenet: svelato il budget milionario del film di Christopher Nolan (Di sabato 11 gennaio 2020) Il sito di Variety ha svelato il budget del film Tenet, il nuovo progetto diretto da Christopher Nolan in arrivo nelle sale a luglio. Tenet, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, sembra poter contare su un incredibile budget: ben 205 milioni di dollari. Il sito di Variety riporta infatti le cifre previste per la produzione di alcuni dei titoli più attesi dell'anno, tra cui il misterioso progetto in arrivo nelle sale a luglio. La Warner Bros., che ha diffuso da poco il primo trailer, ha sostenuto la realizzazione di Tenet con 205 milioni di dollari, scommettendo sul successo ai box office di un thriller legato al mondo dello spionaggio internazionale. Lo studio sembra puntare molto sulle interpretazioni di John David Washington e Robert ... Leggi la notizia su movieplayer

