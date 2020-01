Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: HENRY e JESSICA si sposano e lasciano il Fürstenhof! (Di sabato 11 gennaio 2020) La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è finalmente arrivata la conferma. Dopo una storia d’amore lampo e mille peripezie, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore JESSICA Bronckhorst (Isabell Ege) e HENRY Achleitner (Patrick Dollmann) hanno avuto il loro happy end, per poi uscire di scena insieme! Ecco dunque cos’è accaduto nelle puntate di Sturm der Liebe appena andate in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: matrimonio di HENRY e JESSICA HENRY chiede a JESSICA di sposarlo, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Non si può certo definire JESSICA un personaggio positivo: da Viktor (Sebastian Fischer), a Paul (Sandro Kirtzel) a Romy (Désirée von Delft) sono molti i personaggi che hanno subito le conseguenze dei perfidi intrighi della bella estetista. E la controversa amicizia della donna con la perfida Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) non ha ... Leggi la notizia su tvsoap

