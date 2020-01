Taglio di capelli 2020: tutti i trend per il nuovo anno (Di sabato 11 gennaio 2020) Il 2020 ed è il momento giusto per tare un Taglio con il passato, con un nuovo look. Ecco tutti i trend per i capelli per il nuovo anno. Taglio di capelli 2020: anno nuovo con uno sguardo alla moda passata Il 2020 sembra avere le idee chiare per ciò che riguarda le tendenze in fatto di bellezza e hair style. Dalle prime anticipazioni, infatti, sembra che il Taglio di capelli 2020 si ispirerà agli anni Novanta, e agli iconici look di quella decade. Tra tagli medi e bob, fino ai capelli corti, la tendenza rispetto al 2019 predilige i capelli corti, lasciando da parte i super-lunghi che l’hanno fatta da protagonista. Ecco i tagli iconici da copiare e da cui lasciarsi ispirare per il nuovo anno. Il bob corto e ordinato Il Taglio di capelli in assoluto più di tendenza per il 2020 è il bob corto, che prende il posto di quello medio che aveva predominato tra l’estate e ... Leggi la notizia su velvetgossip

