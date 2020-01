Sussex Spa. I duchi hanno già registrato il loro marchio. "Potenzialità di guadagno illimitata" (Di sabato 11 gennaio 2020) Potrebbero diventare miliardari in un decennio: la macchina da soldi di Harry e Meghan si è subito messa in moto. I duchi di Sussex, che hanno già registrato il loro marchio: la Sussex Spa. Con una potenzialità di guadagno illimitata, ha commentato al Daily Mail l’esperto di pubbliche relazioni americano Ronn Torossian.Scrive il Corriere della Sera:Ma dove Harry e Meghan stanno spingendo decisamente l’acceleratore è sulle sponsorizzazioni: hanno già registrato il loro marchio su oltre un centinaio di prodotti, incluse felpe, calzini, matite e segnalibri. E le possibilità sono infinite: «Lei potrebbe sostenere prodotti o avere una propria linea di bellezza — sottolinea al Mail James Henderson, il pr che in passato ha dato consigli a Madonna e Naomi Campbell —. E potrebbero perfino lanciare un canale televisivo negli ... Leggi la notizia su huffingtonpost

