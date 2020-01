“Sussex Royal”, rischio battaglia per marchio Meghan e Harry (Di sabato 11 gennaio 2020) Meghan e Harry potrebbero essere costretti ad un braccio di ferro legale per proteggere il loro potenziale marchio 'Sussex Royal' dopo che una richiesta e' stata inoltrata alle autorita' competenti Ue per poterne fare uso quale marchio per una vasta gamma di beni, tra cui anche birre e gioielli. Lo scrive il Guardian. Il richiedente sembrerebbe essere di base in Italia - scrive ancora il giornale - e residente in Germania con l'Inglese indicato come seconda lingua. Da una ricerca del database sembrerebbe inoltre che la richiesta sia stata avanzata a nome di Ui Phoenix Kerbl giovedi', possibilmente dopo le notizie di stampa secondo cui i Sussex non avevano ancora registrato il marchio fuori dal Regno Unito.Intanto, il duca e la duchessa di Sussex sperano che i colloqui sul loro futuro ruolo nella famiglia reale si concludano "il prima possibile" riferisce una fonte alla Press ... Leggi la notizia su ilfogliettone

