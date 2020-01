Stengs Juventus, “Tuttosport”: Paratici vuole il nuovo talento di Raiola (Di sabato 11 gennaio 2020) Stengs Juventus – Dopo l’acquisto di Dejan Kulusevski, che arriverà a giugno, la Juventus ha di fatto concluso il suo mercato di gennaio, come confermato da Paratici qualche giorno fa. Il tutto al netto di possibili sorprese o uscite non programmate dal roster di Maurizio Sarri. La dirigenza bianconera si è messa quindi a lavoro su colpi futuri, che rispondano a due esigenze: forti e giovani. Stengs Juventus, nuovo nome per l’attacco Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, c’è una lista di giovani talenti che Paratici aggiorna di continuo e che continua a seguire settimana dopo settimana. Il nome nuovo di questo elenco è quello di Calvin Stengs, esterno d’attacco olandese, classe 1998 in forza all’AZ. Leggi anche: Mercato Juventus, brutte notizie dalla Spagna: i bianconeri avvisati Legato all’AZ Alkmaar fino al 2023, ma soprattutto ... Leggi la notizia su juvedipendenza

