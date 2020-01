Sport in tv oggi (sabato 11 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) oggi, sabato 11 gennaio, sarà un’altra giornata ricca di Sport: oltre al corposo programma degli Sport invernali spicca naturalmente l’ATP Cup di tennis, ma saranno protagonisti anche gli altri tornei ATP e WTA. Da seguire anche il preolimpico femminile di volley, gli anticipi di basket, la Serie A di calcio e l’Italia della pallamano. Segui Inter-Atalanta in diretta streaming su DAZN Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, sabato 11 gennaio: 01:00 Tennis, ATP Cup: semifinale Serbia-Russia – SuperTennisTV 06.00 Tennis, WTA Shenzhen – differita alle ore 22.00 SuperTennisTV 06.00 Tennis, WTA Brisbane – differita alle ore 14.30 SuperTennisTV 06.00 Tennis, WTA Auckland – SuperTennisTV 07.00 Golf, European Tour 2020: South African Open – GOLF TV 08.00 Scherma, Coppa del Mondo: spada maschile a squadre Heidenheim 08.30 Salto con gli sci, ... Leggi la notizia su oasport

