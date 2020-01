Speed skating oggi, Europei 2020: orario d’inizio, programma e tv. Tutti gli italiani in gara (11 gennaio) (Di sabato 11 gennaio 2020) E’ in programma oggi, sabato 11 gennaio, a partire dalle ore 13.40, la seconda giornata degli Europei di Speed skating 2020: ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, saranno assegnati altri quattro titoli della rassegna, dopo i primi quattro di ieri. In programma i 500 metri femminili, senza azzurre al via, poi i 500 maschili, con Jeffrey Rosanelli e Mirko Giacomo Nenzi. Toccherà poi ai 3000 femminili con Noemi Bonazza e Francesca Lollobrigida, infine sarà la volta dei 5000 maschili con Michele Malfatti, Andrea Giovannini e Davide Ghiotto. La diretta streaming è affidata a RaiSportWeb, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera manifestazione. programma SABATO 11 GENNAIO Europei Speed skating 2020 Sabato 11 gennaio 13.40 500 metri donne ( – ) 14.08 500 metri uomini (Jeffrey Rosanelli, Mirko Giacomo Nenzi) 14.57 3000 metri donne (Noemi Bonazza, ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Speed skating Europei 2020 in DIRETTA: 10 gennaio. Nei 1500 vince Ireen Wüst decima Francesca Lollobrigida. To… - zazoomblog : LIVE Speed skating Europei 2020 in DIRETTA: 10 gennaio. Russia dominante nelle team sprint indietro l’Italia -… - zazoomnews : LIVE Speed skating Europei 2020 in DIRETTA: 10 gennaio. Russia dominante nelle team sprint indietro l’Italia -… -